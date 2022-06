Der Goat Simulator 3 wurde mit einem witzigen Trailer enthüllt

Es war vielleicht die größte Überraschung beim Summer Game Fest in diesem Jahr: Die Coffee Stain Studios haben mit einem ziemlich witzigen Video die ultrarealistische Sandbox-Erfahrung Goat Simulator 3 enthüllt. Bereits in wenigen Monaten wird der Ziegen-Wahnsinn auf die Menschheit losgelassen - inklusive Online-Koop.Der Goat Simulator 3 wird die Erfolgsformel seines Vorgängers unberührt lassen und so können sich Spieler erneut in einer offenen Welt das Ziegenfell überstreifen und dann als Paarhufer nach Herzenslust die Einwohner einer Stadt aufmischen oder sonstigen Unsinn anstellen. Im Ankündigungstrailer sind etwa Ziegen mit Laseraugen, Raketenwerfern oder Jetpacks zu sehen und irgendwie kommt uns das Video verdächtig bekannt vor, wir wissen nur nicht, warum Der Goat Simulator 3 wird außerdem mindestens sieben Mini-Spiele enthalten und dieses Mal sogar einen Koop-Modus für bis zu vier Spieler (lokal und online) bieten. Der Release ist derzeit für den Herbst 2022 auf dem PC (nur Epic Games Store), der PlayStation 5 und Xbox Series X/S geplant. Wer sich übrigens wundern sollte: Nein, einen Goat Simulator 2 hat es nie gegeben.