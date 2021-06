Far Cry 6 - Neuer Trailer zeigt die Waffen und einen Kampfhahn

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Ubisoft hatte bereits Ende Mai den nächsten Teil der Far Cry-Reihe ausführlich vorgestellt . Beim Xbox & Bethesda Showcase gab es nun neues Gameplay zu sehen, welches einige der zahlreichen Waffen präsentiert. Außerdem lernen wir einen weiteren tierischen Helfer kennen.Der Xbox-Gameplay-Trailer zeigt recht deutlich, dass es in Far Cry 6 für jede Vorgehensweise die passenden Werkzeuge gibt. Wer seine Gegner lautlos erledigen möchte, greift beispielsweise zum Messer oder schaltet diese aus sicherer Distanz mit Pfeilen aus. Wer es hingegen lieber explosiv mag, attackiert Feinde mit Granaten, Brandsätzen oder sogar einem Panzer. Für Präzisionsarbeit bietet sich stattdessen das Scharfschützengewehr an.Neu in Far Cry 6 sind spezielle Rucksäcke, welche dem Spieler weitere Fähigkeiten verleihen und beispielsweise Raketen abfeuern oder als Jetpack dienen. Auch die tierischen Begleiter des Vorgängers kehren wieder zurück. Nachdem es im letzten Trailer ein Krokodil und einen Hund zu sehen gab, stürzt sich dieses Mal ein kampfeslustiger Hahn auf die Feinde.Zusätzlich zum Gameplay-Trailer hat Ubisoft noch ein weiteres Video veröffentlicht , in dem der skrupellose Diktator Antón Castillo im Mittelpunkt steht. Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021.