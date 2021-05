Far Cry 6: Ubisoft stellt den Impro-Shooter ausführlich vor

Open-World-Shooter in den Tropen

Improvisierte Waffen Rucksäcke

Release im Oktober

Ubisoft setzt in diesem Jahr seine Far Cry-Reihe fort und lässt in Teil sechs Spieler auf die Tropeninsel Yara reisen, um sich dort an einem skrupellosen Diktator zu rächen. In einem Trailer lernen wir nun den Schauplatz, den Protagonisten und die wichtigsten Gameplay-Features ein wenig genauer kennen.Wie Ubisoft mit dem neuesten Trailer zu Far Cry 6 deutlich macht, bleibt man auch beim neuesten Ableger der Reihe der bewährten Formel treu und präsentiert Spielern einen Mix aus Open-World-Gameplay, reichlich Shooter-Action und abgedrehtem Humor. Als wahlweise männlicher oder weiblicher Guerillakämpfer Dani Rojas werden Spieler auf die fiktive Insel Yara geschickt, die wohl nicht ganz zufällig an Kuba erinnert und dessen Bevölkerung unter der Herrschaft des machtbesessenen Diktators Anton Castillo leidet.Im Video sind einige der Regionen der, laut Ubisoft, bislang größten Welt in einem Far Cry-Titel zu sehen. Dazu zählen Küsten- und Dschungelregionen, entlegene Dörfer und die Hauptstadt von Yara. Welche Wege der Spieler zwischen diesen Gebieten einschlägt, ist ihm selbst überlassen. Wer will, darf also die geheimen Wege verbündeter Kämpfer nutzen oder direkt vor der Nase des Feindes agieren.Von großer Wichtigkeit sind die geheimen Lager der Revolution. Dort kann Dani trainieren, neue Verbündete finden und sich mit improvisierten Waffen und getunten Fahrzeugen ausstatten. Als recht nützlich sollten sich zudem die sogenannten Supremo-Rucksäcke erweisen. Diese dienen je nach Ausstattung beispielsweise als Treibstofftank für einen Flammenwerfer, feuern Raketen ab oder befördern als Jetpack den Held beziehungsweise die Heldin in die Luft.Ebenfalls dürfen in Far Cry 6 die tierischen Begleiter des Vorgängers nicht fehlen. Im Video sind ein (mehr oder weniger) zahmes Krokodil und ein niedlicher Dackel mit Hunderollstuhl zu sehen.Eigentlich hätte Far Cry 6 bereits im Februar dieses Jahres in den Handel kommen sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte dieses Datum allerdings nicht eingehalten werden und so erscheint der neueste Ableger der Shooter-Serie erst am 7. Oktober für den PC (Uplay, Uplay+, Epic Games Store), die PlayStation 4 Xbox Series X sowie Google Stadia. Neben dem Gameplay-Trailer hat Ubisoft noch ein weiteres Video zur Heldin/zum Helden Dani Rojas veröffentlicht.