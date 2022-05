Fall Guys stellt auf Free-to-Play um & kommt für weitere Plattformen

Kostenlos und für weitere Konsolen

Die Beans verlassen den Steam-Store

Fall Guys kann ab Juni kostenlos gespielt werden. Die Entwickler verkündeten nun den Wechsel zu einem Free-to-Play-Geschäftsmodell, um künftig mehr Spieler ansprechen zu können. Eine weitere Maßnahme: Das Party-Spiel erscheint für eine Reihe zusätzlicher Plattformen.Wer noch immer keine Gelegenheit dazu hatte, Fall Guys: Ultimate Knockout auszuprobieren, kann dies schon bald kostenlos nachholen. Wie das Team von Mediatonic bekannt gab, wird das Spiel ab dem 21. Juni 2022 in der Basisversion gratis spielbar. An diesem Datum startet dann Season 1: Free For All, neben Gratisinhalten wird es jedoch auch weiterhin zusätzliche Extras gegen Zahlung mit Ingame-Währung geben. Wer Fall Guys bereits gekauft hat oder dies jetzt noch tut, erhält als Dankeschön ein Legacy Pack mit kosmetischen Inhalten.Beim Blick auf die unterstützten Plattformen stellt man sich ebenfalls breiter auf: Am selben Datum startet Fall Guys nämlich auch für die PlayStation 5 Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Für alle Plattformen wird Cross-Play und Cross-Progression unterstützt.Wer Fall Guys in seinem Steam-Benutzerkonto haben möchte, sollte sich beeilen, denn ab dem 21. Juni wird das Spiel nicht mehr über Valves Plattform angeboten, sondern zieht vollständig in den Epic Games Store um. Befindet sich das Spiel im Account, ist es weiterhin mit allen Updates spielbar, allerdings wird dazu (wie auch schon jetzt) ein EGS-Konto benötigt.