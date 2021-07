Fall Guys - Das erwartet uns in Staffel 5 der kunterbunten MMO-Party

Der chaotische Party-Spaß Fall Guys geht bereits morgen in Season 5 weiter. Dieses Mal tragen die bunten Bohnen ihre Wettkämpfe im Dschungel aus, wie ein Trailer zum kommenden Inhaltspaket zeigt. Der neue Schauplatz bringt natürlich auch wieder massig frische Outfits und vieles mehr.In den sechs weiteren Runden mit neuen Hindernissen dürfen Spieler etwa einen verlorenen Tempel erkunden, vor mechanischen Nashörnern fliehen oder geschickt schwingenden Holzstämmen ausweichen. Mit begrenzten Duo- und Trio-Shows gibt es zudem neue Möglichkeiten, mit anderen Spielern zusammenzuspielen und bei zeitlich begrenzten Events können besondere Belohnungen gesammelt werden.Darüber hinaus gibt es in Season 5 über 20 neue Kostüme, die Bohnen dürfen sich zum Thema passend etwa als Abenteurer, Flusspferd, Elefant oder Melone einkleiden. Los geht es bereits morgen, also am 20. Juli 2021 auf dem PC und der PlayStation 4