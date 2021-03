Fall Guys - Neuer Trailer zeigt, was Season 4 zu bieten hat

Fall Guys: Ultimate Knockout ist in die vierte Staffel gestartet, die wieder viele neue Inhalte für die chaotischen Multiplayer-Wettkämpfe mitbringt. Das Update befördert die bunten Bohnen in ein von Neonlicht durchtränktes Zukunftsszenario.Ein neuer Trailer zeigt, was Season 4 des Partyspiels zu bieten hat. Insgesamt stehen sie­ben neue Levels beziehungsweise Minispiele bereit, in denen bis zu 60 Spieler gleichzeitig Hindernissen ausweichen und verschiedene Ziele erreichen müssen.In einem neuen Squad-Modus können sich vier Spieler zusammenschließen und gemeinsam um den Sieg kämpfen. Tägliche Herausforderungen sollen zusätzlich für Abwechslung sor­gen. Hier können Spieler sogenannte "Crown Shards" (Kronenscherben) gewinnen, von denen sich 60 zu einer begehrten Krone zusammensetzen lassen.Darüber hinaus sind in Season 4 natürlich auch wieder viele neue Kostüme enthalten. Fall Guys ist für den PC und die PlayStation 4 erhältlich.