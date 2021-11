Fall Guys - Season 6 startet bald, diese neuen Inhalte gibt es

Das Studio Mediatonic und Devolver Digital haben die bereits sechste Season von Fall Guys vorgestellt. Wie üblich vergeht zwischen der Vorstellung und der eigentlichen Veröffentlichung nicht viel Zeit und so dürfen sich Spieler schon in der nächsten Woche über die neuen Inhalte freuen.Auch wenn der große Hype um den Überraschungshit Fall Guys: Ultimate Knockout inzwischen vorbei ist, erfreut sich der quietschbunte Partyspaß noch immer großer Beliebtheit. Damit das auch so bleibt, kündigt sich für die nächste Woche Nachschub in Form von fünf neuen Spielrunden mit zusätzlichen Hindernissen an. Zudem gibt es über 25 frische Kostüme, einen neuen Prestigepfad und zeitlich limitierte Events. Im Trailer wird auf solch ein Event mit Sackboy hingewiesen.Los geht es am 30. November 2021 auf dem PC und der PlayStation 4