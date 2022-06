Fall Guys - Neuer Trailer feiert die Umstellung zu Free-to-Play

Kostenloser Battle-Royale-Spaß auf allen Plattformen

Fall Guys wird Free-to-Play: Ab morgen kann das bislang kostenpflichtige Spiel gratis gespielt werden. Außerdem erscheint der knallbunte Partyspaß auf weiteren Plattformen - inklusive Crossplay! Passend dazu zeigt der Entwickler Mediatonic in einem neuen Trailer, was uns zum "Free for All"-Start erwartet.Fall Guys: Ultimate Knockout ist ab dem 21. Juni 2022 kostenlos spielbar. Season 1: Free For All bietet Neueinsteigern sowie erfahrenen Spielern eine Reihe neuer Level und Kostüme. Über einen Online-Shop lassen sich zusätzliche Inhalte erwerben. Wer das Spiel bereits in der Vergangenheit gekauft hat, erhält mit dem Vermächtnis-Paket drei Kostüme, einen Spitznamen, ein Namensschild sowie den Saisonpass für die nächste Saison.Mit dem Update wird Fall Guys auch auf weiteren Plattformen spielbar: Neben dem PC und der PS4 PS5 startsn weitere Versionen für die Xbox One Xbox Series X/S sowie die Nintendo Switch. Crossplay und Cross-Progression werden vollständig unterstützt, Voraussetzung dafür ist ein Epic Games Store-Konto.Auf dem PC wechselt Fall Guys zudem von Steam zu besagtem Epic Games Store, kann künftig also nur noch dort heruntergeladen werden. Wer das Spiel bereits bei Steam besitzt, kann es aber dort auch weiterhin nutzen und auf alle kommenden Updates zugreifen.