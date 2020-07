F1 2020 - Launch-Trailer zum Start des Rennspiels veröffentlicht

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Ab sofort ist die Rennspielsimulation F1 2020 im Handel erhältlich. Die neueste Ausgabe der Serie will Fans der Formel 1 mit neuen Inhalten und noch mehr Realismus begeistern. Zum Start darf natürlich auch der passende Launch-Trailer nicht fehlen, der viele neue Eindrücke von den internationalen Rennstrecken zeigt.Als offizielles Spiel der Formula One World Championship bietet F1 2020 lizenzierte Fahrer, Fahrzeuge und Rennstrecken - neu mit dabei sind der Circuit Park Zandvoort und der Hanoi Circuit. Enthalten ist außerdem die Formula 2. Zu den Neuerungen zählen ein Split-Screen-Modus, kürzer einstellbare Saison-Längen und ein neuer My Team-Modus, in dem Spieler ihren eigenen Rennstall gründen und zum Erfolg führen können - und dazu sowohl als Fah­rer als auch als Manager gefragt sind.F1 2020 ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich. Der Schumacher Edi­ti­on DLC bringt die Formel-1-Legende ins Spiel und lässt Spieler mit vier seiner ikonischen Fahrzeuge an den Start gehen, darunter etwa der Benetton B195.