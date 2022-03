Exoprimal: Capcom stellt neuen Koop-Shooter mit Dinosauriern vor

Capcom hat beim gestrigen State of Play-Stream von Sony ein neues Spiel mit Dinosauriern vorgestellt. Leider handelt es sich bei Exoprimal weder um eine Fortsetzung noch ein Remake zu Dino Crisis, sondern um eine komplett neue Marke. In dem Shooter müssen Spieler zusammenarbeiten und massenhaft Dinos dezimieren.Exoprimal schickt Spieler in das Jahr 2043, als ein äußerst seltsames Phänomen überall auf der Welt für Unruhe sorgt: Durch interdimensionale Risse regnet es Dinosaurier auf die Erde! Im Ankündigungstrailer sind es vor allem Raptoren, die in Scharen vom Himmel fallen, aber auch ein wütender Triceratops und ein hungriger T-Rex haben ihren Weg aus der Urzeit in eine futuristische Metropole gefunden.Um den gefräßigen Echsen Einhalt zu gebieten, schlüpfen Spieler in moderne Exosuits, deren individuellen Fähigkeiten sich im Kampf ideal ergänzen sollen. Unterschieden wird grob in Kampfanzüge mit offensiven, defensiven und unterstützenden Eigenschaften. Wie es in einem zusätzlichen Entwickler-Video heißt, treten im Hauptmodus "Dino-Überleben" zwei Teams mit je fünf Teilnehmern gegeneinander an und versuchen, die vorgegebenen Missionsziele möglichst schnell zu absolvieren. Falls gewünscht, können beide Seiten aber auch zusammenarbeiten.Exoprimal soll irgendwann 2023 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen, ein genaues Datum gibt es aber noch nicht.