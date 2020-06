Electronic Arts gibt einen Ausblick auf kommende Next-Gen-Spiele

Neben einer Reihe neuer Trailer hat Electronic Arts bei seinem EA Play Live 2020 Online-Event auch einen Ausblick auf kommende Spiele gegeben, welche die technischen Möglichkeiten der PlayStation 5 Xbox Series X sowie moderner PC-Hardware voll ausschöpfen werden. Dazu zählen etwa Fortsetzungen zu Dragon Age, Need for Speed oder Battlefield.Wie Chief Studios Officer Laura Miele erläutert, werden künftige Spiele neben einer deutlich besseren Grafikleistung etwa auch von kür­ze­ren Ladezeiten profitieren. Zudem soll die neue Technik Spielerfahrungen möglich machen, die auf der aktuellen Konsolen­ge­ne­ra­tion schlicht nicht möglich sind. Details zu denen im Video in Aussicht gestellten Spielen werden aber wohl noch einige Monate auf sich war­ten lassen.