EA Sports FC 24: Neues Video erkärt Hypermotion V und die Playstiles

Erst vor wenigen Tagen hatte Electronic Arts EA Sports FC 24 offiziell vorgestellt . Der Nachfolger der FIFA-Spielereihe soll mit einer verbesserten Grafik und noch realistischeren Partien Fußballfans vor die Bildschirme locken. In einem Deep-Dive-Trailer geht das Entwicklerteam jetzt noch genauer auf die technischen Neuerungen ein.Die neue Technologie Hypermotion V bringt volumetrische Daten echter Profispieler per Motion Capture ins Spiel. Bewegungsabläufe sollen in EA Sports FC 24 so dadurch deutlich authentischer wirken. Als Beispiel wird hier Haalands legendäres Tor gegen Dortmund in der Champions League gezeigt, welches sich originalgetreu im Spiel wiederholen lässt.Sogenannte Playstyles beeinflussen die Fähigkeiten und eben den Stil jedes einzelnen Spielers. Auch hier greift EA auf reale Daten zurück und nutzt etwa die von Opta Sports gesammelten Spielerwerte. Insgesamt soll es 34 unterschiedliche Playstiles geben.Zuletzt geht es im Video noch kurz um die verbesserte Frostbite-Grafik-Engine, welche die Köper und Gesichter von Spielern, aber auch deren Trikots, noch einmal realistischer als in den FIFA-Spielen darstellen soll.EA Sports FC 24 erscheint am 29. September für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch.