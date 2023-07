Nachfolger zur FIFA-Reihe: EA Sports FC 24 wurde umfassend enthüllt

Bessere Grafik und neue Animationen

Playstyles-Feature und Mix-Mannschaften

Nach FIFA 23 kommt EA Sports FC 24: Electronic Arts hat den Nachfolger seiner langjährigen Fußballreihe für PC und Konsole jetzt auch ausführlich vorgestellt. Highlights sollen ein neues Playstyles-Feature, eine grundlegend überarbeitete Grafik-Engine und noch bessere Animationen sein. Erste Eindrücke gibt es in einem Gameplay-Trailer zu sehen.Es sind vor allem Kostengründe, weshalb sich Electronic Arts vor etwas mehr als einem Jahr dazu entschied, in seiner Fußballserie zum ersten Mal seit 1993 auf den teuren Markennamen "FIFA" zu verzichten . Künftig müssen sich Fans daher an den Titel EA Sports FC gewöhnen, die erste Ausgabe soll nun am 29. September 2023 erscheinen.Basis von EA Sports FC 24 wird dann erneut die Frostbite-Engine sein, welche aber noch einmal grundlegend überarbeitet wurde. Unter anderem verspricht EA realistischere Modelle der mehr als 19.000 Spieler, welche nun bis zu zehnmal anatomisch präziser sein sollen. Auch soll es mehr Details bei den Trikots geben. Die Hypermotion-Technologie geht in die fünfte Generation und sorgt für authentische Animationen. Dazu werden volumetrische Daten und Bewegungsabläufe von über 180 realen Profikickern ins Spiel gebracht.Vollkommen neu ist hingegen das sogenannte Playstyles-Feature. Dieses basiert unter anderem auf den aktuellen Leistungsdaten von Opta Sports und soll so die Fähigkeiten realer Topspieler auch im Spiel freischalten. Als Beispiel wird hier der Power Shot von Erling Haaland genannt.Wie das alles aussieht, zeigt Electronic Arts in einem ersten Gameplay-Reveal-Trailer, der allerdings mehr Engine-Material als tatsächliche Spielszenen enthält. Was der Trailer ebenfalls zeigt: Im Modus Ultimate Team werden nun Männer- und Frauenfußball zusammengeführt - wer möchte, kann dann sogar beide Geschlechter gemischt in seiner Traummannschaft aufstellen.EA Sports FC 24 erscheint am 29. September für PC (Steam, EA App und Epic Games Store), PlayStation 4 Xbox Series X/S und Switch, im Early Access findet der Anpfiff bereits sieben Tage früher statt.