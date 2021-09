Diablo 2 Resurrected - Cinematic-Trailer zur Neuauflage erschienen

Blizzard Entertainment stimmt mit einem neuen Trailer auf das demnächst erscheinende Diablo 2: Resurrected ein. Gameplay gibt es darin keines zu sehen, stattdessen gibt das Cinematic einen Einblick in die Geschichte der Neuauflage.Diablo 2: Resurrected kommt im Vergleich zum vor etwas mehr als 20 Jahren veröffentlichten Original mit einigen Verbesserungen daher. Auffälligste Änderung ist dabei natürlich die rundum verbesserte Ingame-Grafik, zudem hat Blizzard dem Spiel neue Zwischensequenzen spendiert. Es gibt einen überarbeiteten Soundtrack und natürlich auch Verbesserungen am Gameplay. Die ursprünglich angekündigte Unterstützung von Breitbild-Monitoren wurde hingegen erst kürzlich gestrichen Diablo 2: Resurrected erscheint am 23. September 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und die Nintendo Switch.