Diablo 2: Resurrected - Live-Action-Trailer mit Marvel-Star Simu Liu

Fans von Diablo 2 warten bereits ungeduldig auf den 23. September, denn an diesem Datum erscheint die Neuauflage des Action-Rollenspiels mit zahlreichen Verbesserungen. Um die Vorfreude noch ein wenig weiter zu steigern, zeigt Blizzard Entertainment einen Live-Action-Trailer mit dem Marvel-Star Simu Liu in der Hauptrolle.Mit Diablo 2: Resurrected bekommt das erstmals im Jahr 2000 veröffentlichte Kultspiel ein umfangreiches Remaster spendiert. Auffälligste Neuerung ist die optimierte Grafik mit neuen Charaktermodellen und weiteren Verbesserungen in der gesamten Spielwelt. Auf entsprechender geeigneter Hardware läuft Diablo 2 in Ultra-HD und einer Auflösung bis zu 4K. Wer möchte, kann aber auch jederzeit per Knopfdruck zur Originalgrafik wechseln. Im Koop dürfen sich bis zu acht Spieler zusammenschließen, durch eine verbesserte Unterstützung von Battle.net soll künftig ein plattformübergreifender Fortschritt möglich sein.Weitere Verbesserungen gibt es bei den Ranglistensaisons, dem Umgang mit Beutetruhen im Spiel und bei der Benutzeroberfläche. Diablo 2: Resurrected erscheint am 23. September für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch. Im Live-Action-Trailer bereitet sich der Schauspieler Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) schon einmal mental auf den Kampf gegen die Dämonen vor.