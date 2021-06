Diablo 2: Resurrected - Blizzard verrät im E3-Trailer den Termin

Alle Infos, Trailer und Ankündigungen

Für viele Fans von Action-Rollenspielen ist Diablo 2 das beste Spiel dieses Genres, zumindest das Gameplay betreffend - denn das Original hat mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Da verwundert es nicht, dass Blizzard ein umfangreiches Remaster veröffentlichen wird. Und das hat nun auch einen Termin.Diablo 2: Resurrected wird ab 23. September 2021 verfügbar sein, und zwar für so ziemlich jedes derzeit gängige System, also PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und Nintendo Switch. Das Gameplay bleibt übrigens im Prinzip unangetastet, die Entwickler haben aber einige Komfortfunktionen umgesetzt.Wer das Spiel vorab ausprobieren möchte, der bekommt im August eine Gelegenheit dazu, denn Blizzard und das für das Remaster verantwortliche Studio Vicarious Visions planen in diesem Monat eine offene Beta.