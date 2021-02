Destruction Allstars - Neues PS5-Exklusivspiel bei PS Plus gestartet

Eigentlich hätte Destruction Allstars einer der Launch-Titel für Sonys PlayStation 5 werden sollen, doch daraus wurde dann letztendlich nichts. Nun ist das Multiplayer-Spiel als Teil des PS Plus-Abonnements gestartet - und wurde von einem neuen Trailer begleitet.In Destruction Allstars treten bis zu 16 Spieler in fahrzeugbasierten Kämpfen gegeneinander an. Jeder der 16 Teilnehmer kann auf in­di­vi­du­el­le Fähigkeiten zurückgreifen und mit diesen für Chaos und Zerstörung sorgen. Beispielsweise kann ein Racer Stachel ausfahren, ein anderer zerteilt Gegner mit einer riesigen Klinge. Aber auch die Arenen selbst haben die eine oder andere Falle zu bieten.Wie im Video kurz zu sehen ist, bedeutet die Zerstörung des eigenen Autos nicht das endgültige Aus, denn Spieler können auch zu Fuß in der Arena unterwegs sein und sich dann einen neuen fahrbaren Untersatz beschaffen. Neben vier unterschiedlichen Spielmodi hat Destruction Allstars zudem noch eine Singleplayer-Kampagne zu bieten.