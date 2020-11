Destruction AllStars: Neuer Gameplay-Trailer zum PS5-Exklusivspiel

Destruction AllStars sollte eigentlich einer der Launch-Titel für die PlayStation 5 werden, doch kürzlich hatte Sony den Titel auf den Februar 2021 verschoben und diesen außerdem zu einem PS Plus-Spiel erklärt. Um die Wartezeit bis dahin zu überbrücken, wurde nun ein neuer Gameplay-Trailer veröffentlicht.Destruction AllStars ist ein stark actionbetontes Rennspiel, in dem Spieler entweder allein ihr Können unter Beweis stellen oder online gegen andere Fahrer antreten dürfen. Dies geschieht in einer Reihe unterschiedlicher Spielmodi wie "Massaker", der einem klassischen Deathmatch entspricht, oder dem teambasierten "Bunkern". Hier müssen gemeinsam Zahnräder gesammelt und sicher zu einer Bank gebracht werden. Die weiteren Varianten hat Sony in einem Blogpost erläutert.Bekannt ist nun auch, dass Destruction AllStars einen Trainingsbereich und verschiedene Herausforderungen gegen KI-Gegner erhält. In letzteren lassen sich dann exklusive kosmetische Gegenstände freischalten.