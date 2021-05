Angebote und Aktionen: Sony kündigt die Days of Play 2021 an

Sony hat auch für das Jahr 2021 wieder die Days of Plays angekündigt . Mit dem Event möchte Sony nicht nur die aktive Spieler-Com­mu­ni­ty weltweit feiern, sondern diese gleichzeitig auch mit interessanten Aktionen wie einem kostenlosen Multiplayer-Wochenende und Rabatten belohnen. Zur Ankündigung hat Sony einen effektreichen Live-Action-Werbespot geteilt, der zeigen soll, wie viel Spaß man beim Spielen mit Freunden haben kann.Sony veranstaltet auch in diesem Jahr wieder die sogenannten Days of Play und bedankt sich über einen Zeitraum von mehreren Wochen mit verschiedenen Aktivitäten bei der Com­mu­ni­ty. Bei der "PlayStation Player Celebration" können Spieler gemeinsam verschiedene Ziele erreichen und so exklusive PS4-Designs sowie PSN-Avatare verdienen. Dazu muss die Community eine bestimmte Anzahl von Titeln spielen und Trophäen sammeln. Das Event ist dabei auf drei Phasen ausgelegt, wobei die erste am 18. Mai beginnt. Anmeldungen sind ab sofort auf der offiziellen Webseite möglich.Im Laufe des Monats wird es außerdem ein Days of Play-Angebot geben, bei dem dann viele PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele sowie viele weitere Produkte vergünstigt angeboten werden. Außerdem wird Sony noch in diesem Monat ein gratis Multiplayer-Wochenende star­ten. Während der Aktion können Spieler dann kostenlos auf die Online-Multiplayer ihrer PS4- und PS5-Titel zugreifen und ähnlich viel Spaß wie die beiden Damen im "Best of"-Werbevideo haben.