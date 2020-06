Destiny 2 - Bungie stellt die neue Erweiterung 'Jenseits des Lichts' vor

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bungie hat nicht nur die nächste Season von Destiny 2 gestartet , sondern auch schon das darauffolgende Kapitel der Geschichte enthüllt. Was Spieler in "Jenseits des Lichts" erwartet, stellen die Entwickler vorab in einem ersten Gameplay-Trailer in Aussicht."Jenseits des Lichts" knüpft an die Geschehnisse der aktuellen Erweiterung "Saison der Ankunft" an: Die dunkle Macht der ge­heim­nis­vol­len Pyramidenschiffe hat dafür gesorgt, dass die Häuser der Gefallenen auf dem Mond Europa ein neues Imperium aufbauen konn­ten. Aufgabe der Hüter wird es sein, die neue Bedrohung zu zerschlagen, wobei diese vielleicht selbst von der Dunkelheit Gebrauch machen müssen.Die Entwickler versprechen unter anderem neue Waffen, eine zusätzliche Elementarkraft und einen weiteren Raid. "Jenseits des Lichts" startet am 22. September 2020 als Er­wei­te­rung zu Destiny 2 auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Google Stadia.