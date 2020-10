Destiny 2 - Bungie zeigt den Launch-Trailer zu 'Jenseits des Lichts'

Bungie und Activision präsentieren heute den offiziellen Launch-Trailer zur nächsten großen Erweiterung für Destiny 2, Jenseits des Lichts. Das nächste große Kapitel beginnt im November dieses Jahres und stellt die Hüter vor neue Herausforderungen kurz vor dem Anbruch einer neuen Ära.Mit der Veröffentlichung von "Jenseits des Lichts" (Beyond Light) am 10. November kommen große Veränderungen auf die Welt von Destiny 2 zu, denn unter der eisigen Oberfläche des Jupitermondes Europa warten einige Geheimnisse darauf entdeckt zu werden. Während ihrer Mission arbeiten die Hüter mit den geheimnisvollen Fremden Exo zusammen, um die neu entdeckte Macht Stasis nutzbar zu machen, bevor diese in die falschen Hände fällt. Denn auch Eramis, Kell der Dunkelheit, hat großes Interesse an der finsteren Kraft.Wer sich noch ausführlicher über die Hintergründe zu Jenseits des Lichts informieren möchte, findet bei YouTube zusätzlich die rund 15 Minuten lange Dokumentation "Im Sturm geschmiedet" , in welcher die Entwickler von Bungie Einblicke in die Entstehung der Erweiterung geben. Destiny 2 ist für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich.