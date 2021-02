Destiny 2 - Bungie kündigt die 'Saison der Auserwählten' an

Spieler von Destiny 2 dürfen sich schon bald auf Nachschub freuen: Bungie hat die neue Saison für den Online-Shooter offiziell an­ge­kün­digt. Los geht es bereits in der kommenden Woche, ein neuer Trailer zeigt, was die "Saison der Auserwählten" dann mit sich bringt.In der neuen Saison tritt mit Caiatl ein neuer Gegner in Erscheinung. Die Kaiserin der Kabale und Tochter des Calus strebt eigentlich eine Zusammenarbeit den Hütern an, letztendlich schei­tern die Gespräche an unrealistischen Forderungen und es kommt zum Kampf zwi­schen den beiden Seiten.In der neuen Schlachtfelder-Aktivität können sich drei Spieler gemeinsam den Streitkräften der Kabale entgegenstellen, mit "Höhle der Teufel", "Gefallenen S.A.B.E.R." und "Prüf­ge­län­de" gibt es drei zusätlziche Strikes, die kostenlos für alle Spieler verfügbar sind. Außerdem wächst der Beutepool um mehr als 25 weitere Waffen.Saison-Pass-Besitzer schalten direkt zum Start das Präfekt-Rüstungsset, den Solar-Bogen "Ticuus Wahrsagung" und einen EP-Boost frei. Die Saison der Auserwählten beginnt am 9. Februar 2021 und endet am 11. Mai.