Destiny 2 - Neue Erweitertung 'Saison der Ankunft' gestartet

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Bungie hat in Destiny 2 die neue Erweiterung "Saison der Ankunft" gestartet. Diese setzt die Story nahtlos fort und führt nach dem Sieg über die Allmacht eine potentielle neue Bedrohung ein. Mehr über die Geschichte verrät der offizielle Gameplay-Trailer, den der Ent­wick­ler zum Start veröffentlicht hat.In "Saison der Ankunft" müssen die Hüter nach Antworten suchen, was es mit der Ankunft geheimnisvoller Pyramidenschiffe im System und einer verschleierten Nachricht der Frem­den auf sich hat. Zusätzlich bietet die Erweiterung mit "Prophezeiung" einen neuen Dun­geon, zusätzliche Waffen und Rüstungsgegenstände sowie neue PvE-Aktivitäten.Die "Saison der Ankunft" läuft vom 9. Juni bis zum 21. September. Für die Zeit danach hat Bungie bereits die nächste Erweiterung "Jenseits des Lichts" angekündigt, welche dann am 22. September 2020 an den Start geht. Bis dahin sollen die nun veröffentlichten In­hal­te die Spieler bei Laune halten.