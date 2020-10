Destiny 2: Jenseits des Lichts - Story-Trailer zur neuen Erweiterung

Bungie und Activision veröffentlichen im November die nächste Erweiterung für den Online-Shooter Destiny 2. Um was es in "Jenseits des Lichts" geht und welchen Charakteren Spieler in der neuen Story unter anderem begegnen werden, das zeigt jetzt vorab ein neuer Trailer.Ursprünglich sollte "Jenseits des Lichts" (Beyond Light) bereits im September erscheinen, doch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch an den Entwicklern von Bungie nicht spurlos vorbeigegangen. Stattdessen wird die Geschichte nun am 10. November fortgesetzt. Schauplatz ist der eisige Jupitermond Europa. Europa ist die Heimat der Exo, außerdem werden Spieler dort Zugriff auf die neue Macht Stasis erhalten, die von jeder Hüterklasse unterschiedlich genutzt werden kann. Allerdings hat es auch die Feindin Eramis auf die finstere Macht abgesehen.In der rund 40 Euro teuren Erweiterung gibt es außerdem viele neue Relikte und Waffen zu entdecken. Ein neuer Raid für bis zu sechs Spieler soll für weitere Abwechslung sorgen. Destiny 2 ist für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erhältlich.