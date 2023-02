Destiny 2: Bungie stimmt auf die neue Lightfall-Erweiterung ein

Die nächste große Erweiterung für Destiny 2 steht in den Startlöchern: Am 28. Februar erscheint "Lightfall" und bereichert den Loot-Shooter um eine neue Kampagne sowie viele weitere Inhalte. Vorab gibt es den offiziellen Launch-Trailer, der in gewohnt hoher Bungie-Qualität auf das DLC-Paket einstimmt.Lightfall setzt die Handlung von Destiny 2 fort, wobei die Hüter nun zum Neptun aufbrechen. Dort befindet sich die technologisch hoch entwickelte Metropole Neomuna kurz vor ihrer Vernichtung durch Calus und die Schattenlegion. Auf Spieler wartet somit eine vollkommen neue Region, die sich stark von allem unterscheiden soll, das es bisher in Destiny 2 zu sehen gab.Mit der Erweiterung kommt ein neuer Fokus zu den Fähigkeiten der Hüter hinzu: Strang erlaubt es den Helden, sich von Gebäude zu Gebäude zu schwingen und so mit großer Geschwindigkeit durch Neomuna fortzubewegen.Vor dem Start von Lightfall am 28. Februar 2023 um 18:00 Uhr wird Bungie die Server für Wartungsarbeiten für rund 24 Stunden vom Netz nehmen. Destiny 2 ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.