Der Herr der Ringe: Gollum - Erster Teaser-Trailer zum Adventure

Der Entwickler Daedalic Entertainment hatte vor mehr als einem Jahr das Videospiel Der Herr der Ringe: Gollum angekündigt. Bisher war es ungewöhnlich ruhig um das Projekt, doch nun zeigt das deutsche Studio zumindest schon mal einen ersten Teaser-Trailer, in dem natürlich Gollum im Mittelpunkt steht.Der Herr der Ringe: Gollum ist in der Fantasy-Welt von J.R.R. Tolkiens Romanreihe an­ge­sie­delt und soll von Gollums Reise nach Mordor handeln. Dort hofft er seinen Ring wie­der­zu­be­kom­men, den er an Bilbo Beutlin verloren hat. Da Gollum natürlich kein Kämpfer ist, wird auf dem Weg vor allem das unentdeckte Vorbeischleichen an Feinden von Bedeutung sein.Das Spiel soll dabei auch den inneren Konflikt zwischen Gollum und Smeagol immer wieder thematisieren. Einen genauen Termin hat das Spiel bisher noch nicht, es soll aber 2021 für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X erscheinen.