Neuer Trailer zu Demon's Souls, PC-Version angekündigt & abgesagt

Sony hat bei einem Online-Showcase weitere Details zum Launch der PlayStation 5 bekanntgegeben und auch zahlreiche neue Spiele-Trailer gezeigt. Dazu zählte natürlich auch ein Video zum Remake von Demon's Souls. Auch der Release-Termin steht jetzt fest - und dieser ist nicht mehr weit entfernt.Der neue Trailer enthält reichlich Gameplay aus dem Spiel, welches pünktlich zum Start der PlayStation 5 verfügbar sein wird, hierzulande also am 19. November dieses Jahres. Das Video zeigt die äußerst detaillierte Spielwelt und einige der Monster, welche die Spieler wohl so wie damals schon auf der PlayStation 3 unzählige Tode sterben lassen werden.Mit der Veröffentlichung des Trailers sorgte Sony zugleich für Unruhe in der PC-Gaming-Community, denn eine ursprüngliche Version des Videos kündigte neben der Kon­so­len­fas­sung auch einen PC-Release an. Dieser Hinweis wurde nun in einer neuen Version des Videos wieder entfernt - was natürlich nicht ausschließt, dass das Spiel später auch für den PC kommt. Vorerst erscheint es aber "exklusiv" für die PlayStation 5.