Demon's Souls - Offiziell als Remake für die PS5 angekündigt

Sony hat eine Neuauflage des herausfordernd schweren Klassikers Demon's Souls für die PlayStation 5 angekündigt. Diese soll eine von Grund auf erneuerte Grafik bieten, von der wir uns mit dem Ankündigungstrailer einen ersten Eindruck verschaffen können.Allzu viele Details zum Spiel hat Sony allerdings noch nicht verraten. An der Story und am extrem hohen Schwierigkeitsgrad solte sich auch beim Remake nichts ändern, allerdings dürfte der zwischen elf Jahre alte Klassiker auf der neuen Konsole deutlich schöner aussehen. Außerdem hat Sony einen neuen "Fractured Mode" angekündigt, allerdings noch nicht erklärt, um was es sich genau bei diesem handelt. Auch ein Release-Termin wurde noch nicht genannt.