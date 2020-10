Demon's Souls: Sony zeigt neues Gameplay aus dem PS5-Launch-Titel

Sony zeigt weiteres Gameplay aus dem Remake von Demon's Souls, das in knapp drei Wochen exklusiv für die PlayStation 5 erscheint - also pünktlich zum Start der neuen Konsole. Das Video enthält reichlich neue Eindrücke aus dem Rollenspiel.Die Neuauflage des ursprünglich 2009 für die PlayStation 3 veröffentlichten Spiels wurde für die PS5 von Grund auf neu entwickelt. Neben diversen Gameplay-Verbesserungen wurde dabei auch ordentlich an der Grafikschraube gedreht und so können Spieler nun wahlweise in 4K mit 30 fps spielen oder einen speziellen Performance-Modus aktivieren, der dann dynamisches 4K bei 60 fps liefert. Insgesamt soll das Remake sich so deutlich flüssiger als das Original spielen - die neuesten Eindrücke scheinen dies auch zu bestätigen.An der finsteren Atmosphäre halten die Entwickler auch beim neuen Demon's Souls fest. Ebenso natürlich an den oft riesigen und schwer zu bezwingenden Bossgegnern, von denen einige im neuen Gameplay-Video zu sehen sind. Die Entwickler von Bluepoint Games werden zudem einige neue Waffen und Rüstungsgegenstände in das Spiel einführen.