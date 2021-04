Dark Alliance - Gameplay-Trailer stellt den Bossgegner Hagedorn vor

Tuque Games und der Publisher Wizards of the Coast hatten kürzlich das Action-Rollenspiel Dark Alliance angekündigt, das mit pa­cken­den Echtzeitkämpfen vor allem Fans der Welt von Dungeons & Dragons begeistern will. Nachdem es im Ankündigungstrailer noch kein echtes Gameplay-Material zu sehen gab, wurde dieses nun in Form eines neuen Videos nachgereicht.In Dungeons & Dragons: Dark Alliance finden sich bis zu vier Spieler zusammen, um gemeinsam gegen legendäre Monster und Kreaturen aus der legendären Fantasy-Welt anzutreten. Im neuen Trailer ist ein Bosskampf mit Hagedorn zu sehen, der durch magische Kristalle deut­lich gefährlicher als andere Betrachter ist. Durch seine hohe Geschwindigkeit scheint er den Kriegern massive Probleme zu bereiten.Schauplatz von Dark Alliance ist die eisige Tundra von Icewind Dale, in der noch viele weitere Gefahren wie Eisriesen oder Weiße Drachen auf die Spieler lauern. Das Spiel erscheint am 22. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X