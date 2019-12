Dark Alliance: Neues Koop-Spiel im D&D-Universum angekündigt

Videos automatisch starten

2001 war mit Baldur's Gate: Dark Alliance ein eher actionlastiger Ableger des PC-Rollen­spiels Baldur's Gate für die PS2, Xbox und den GameCube erschienen und erreichte damals unter vielen Fans-Kultstatus. Der kanadische Entwickler Tuque Games hat jetzt einen geis­ti­gen Nachfolger angekündigt, in dem sich bis zu vier Spieler gemeinsam durch Geg­ner­hor­den metzeln dürfen.



Angekündigt wurde Dungeons & Dragons Dark Alliance bei den diesjährigen Game Awards. Versprochen werden intensive Kämpfe in der Region Icewind Dale. Im Koop-Modus dürfen sich bis zu vier Spieler zusammentun und gemeinsam als Dunkelelf Drizzt Do'Urden, Bruenor Battlehammer, Catti-brie oder Wulfgar in die Schlacht ziehen.



Dungeons & Dragons Dark Alliance soll im Herbst 2020 für den PC und nicht näher genannte Konsolen erscheinen.