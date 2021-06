Dark Alliance - Neuer Trailer stellt den Koop-Brawler genauer vor

Bereits in diesem Monat erscheint der in der Welt von Dungeons & Dragons angesiedelte Slasher Dark Alliance für PC und Konsole. Wer noch nicht genau weiß, um was es in dem Spiel geht, für den fassen die Entwickler von Tuque Games und Wizards of the Coast noch einmal alles Wissenswerte auf unterhaltsame Art und Weise zusammen.Dark Alliance führt Spieler in das eisige Reich von Icewind Dale, wo das Bruchstück eines magischen Kristalls Heerscharen von Monstern anlockt, die sich zu einer finsteren Allianz zusammengeschlossen haben und mit der Macht des Kristalls die Welt ins Verderben stürzen wollen. Um dies zu verhindern übernehmen Spieler allein oder zusammen im Koop die Kontrolle über einen von vier Helden mit jeweils eigenen Stärken, Fähigkeiten und Schwächen.Wie der neue Trailer zeigt, können die Helden in den Echtzeitkämpfen verschiedene Angriffstechniken kombinieren und auch mächtige Spezialattacken gegen die mehr als 30 unterschiedlichen Gegnertypen entfesseln.Dungeons & Dragons: Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X . Mikrotransaktionen wird es in dem Spiel keine geben, wie die Entwickler jetzt noch einmal betonten.