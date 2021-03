Dark Alliance: Neuer Trailer verrät den Termin des Action-Rollenspiels

Mit Dark Alliance kündigt sich ein neues Spiel Universum von Dungeons & Dragons an. Im Trailer gibt es jetzt zum ersten Mal Ingame-Material zu sehen, außerdem steht der Release-Termin für PC und Konsolen fest.Im Rollenspiel Dark Alliance schließen sich bis zu vier Spieler zusammen, um gemeinsam auf Monsterjagd zu gehen und legendäre Kreaturen aus dem bekannten Fantasy-Universum zu bekämpfen. Dazu zählen etwa Weiße Drachen oder auch Frostriesen. Kämpfe finden dabei in Echtzeit statt. Zu Beginn dürfen Spieler einen von vier unterschiedlichen Helden wählen. Jeder Charakter besitzt individuelle Fähigkeiten und einen eigenen Spielstil. Durch Erfolge lassen sich weitere Gegenstände und Fähigkeiten freischalten.Dark Alliance erscheint am 22. Juni 2021 für den PC (via Steam), die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X und kann ab sofort vorbestellt werden.