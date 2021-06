Dark Alliance: Cinematic-Trailer zum Start des Action-Rollenspiels

Heute erscheint Dungeons & Dragons: Dark Alliance für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft. Passend dazu haben Wizards of the Coast und Tuque Games den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, der die vier Helden beim Kampf gegen einen Drachen zeigt.Dark Alliance ist ein neues Action-Rollenspiel in der Welt von Dungeons & Dragons, welches bis zu vier Spieler gemeinsam in Icewind Dale gegen reihenweise bekannte Monster kämpfen lässt, darunter Frostriesen, Betrachter - oder eben weiße Drachen. Ein besonders wütendes Exemplar bekämpfen die Helden Drizzt Do'Urden, Catti-brie, Wulfgar und Bruenor Heldenhammer im Cinematic-Trailer pünktlich zum Verkaufstag des Spiels.Alle vier Charaktere können im Kampf auf besondere Fähigkeiten zurückgreifen und natürlich individuell verbessert werden, um so noch effektivere Kombos und Spezialattacken ausführen zu können. Dungeons & Dragons: Dark Alliance ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X erhältlich.