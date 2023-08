DLSS 3.5 ist da: Neue Nvidia-Technik macht alle RTX-Karten besser

Nvidia GeForce - Windows 10/11 Grafik-Treiber

Die mächtige Frame-Erzeugung, die DLSS 3 mitgebracht hatte, ist nur für Modelle der RTX 40-Serie verfügbar. Zur Gamescom stellt Nvidia jetzt DLSS 3.5 vor, das spannende neue Funktionen dieses Mal auf alle RTX-Karten bringt. Das Highlight-Feature: Ray Reconstruction.Im letzten Jahr hatte DLSS 3 eine mächtige Funktion mitgebracht. Die deutlich verbesserte Frame-Interpolation, bei der ein KI-gesteuerter Rendering-Beschleuniger zusätzliche Frames erzeugen, war aber nur für RTX-Karten der 40-Serie verfügbar. Zur Gamescom bringt Nvidia in diesem Jahr Neuigkeiten zum Nachfolger DLSS 3.5 mit, die allen Besitzern einer RTX-Karte zugutekommen.Das Highlight-Feature der neuen Version nennt sich Ray Reconstruction. Wie die Entwickler beschreiben, kann damit die Qualität von Bildern, die Ray Tracing nutzen, deutlich verbessert werden. Aktuell arbeiten hier sogenannten "manuell abgestimmte Denozer", die werden mit DLSS 3.5 von einem von Supercomputern trainiertem KI-Netzwerk ersetzt. Das soll "qualitativ hochwertigere Pixel zwischen den abgetasteten Strahlen erzeugen."Nvidia gibt an, für das Training von DLSS 3.5 rund fünfmal mehr Trainingsdaten wie bei dem Vorgänger genutzt zu haben. Das mache es dem System erst möglich, verschiedene Raytracing-Effekte zu erkennen und intelligentere Entscheidungen für erzeugte Pixel zu treffen. Das Ergebnis sind verbesserte Beleuchtungseffekte wie Reflexionen, aber auch einer optimierte globale Beleuchtung und Schatten.Wie zuvor muss auch DLSS 3.5 von Entwicklern in ihrer Spiele integriert werden. Die ersten Titel, welche die neue Technik unterstützen werden, sind Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty und Portal mit RTX, die alle im Herbst starten.