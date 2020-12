Cyberpunk 2077 - Neues Video enthüllt den Fotomodus

Wenn Cyberpunk 2077 in rund einer Woche in den Handel kommt, wird das Spiel auch einen Fotomodus bieten, in dem Spieler dann besonders sehenswerte Momente in der futuristischen Spielwelt als digitale Schnappschüsse festhalten können. Natürlich lassen sich die Aufnahmen mit einer Reihe an Filtern und Anpassungsmöglichkeiten noch weiter verschönern.Dass Cyberpunk 2077 auch mit einem Fotomodus aufwarten kann, steht schon seit einer Weile fest. Allerdings hatte sich CD Projekt Red bisher noch mit Details zu dieser Funktion zurückgehalten. Nun wurde der Fotomodus in einem neuen Video zum Spiel offiziell vor­ge­stellt. Wie darin zu erkennen ist, wechselt die Kameraperspektive im Fotomodus in eine Third-Person-Ansicht, wobei zugleich sämtliche Bewegungen eingefroren werden.Anschließend können beispielsweise die Perspektive und Tiefenschärfe angepasst und sogar die Pose des Charakters verändert werden, um so das perfekte Motiv zu kreieren. Auch ver­schie­de­ne Effekte und Filter lassen sich auf das Foto anwenden, bevor dieses dann ge­spei­chert und geteilt werden darf.Cyberpunk 2077 erscheint am 10. Dezember 2020 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Google Stadia. Außerdem ist es auf der PlayStation 5 und Xbox Series X spielbar.