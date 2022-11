Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: Der Launch-Trailer zum Remaster

Mit Crisis Core Final Fantasy VII Reunion erscheint noch in diesem Jahr eine Neuauflage des bislang nur für die PlayStation Portable erhältlichen Rollenspiels für aktuelle Hardware. Zwar ist der Release noch rund zwei Wochen entfernt, dennoch hat Square Enix schon heute den emotionalen Launch-Trailer geteilt.Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion spielt ein paar Jahre vor den Ereignissen des legendären Final Fantasy 7, die Geschichte dreht sich um den Shinra-Elitesoldaten Zack Fair. Dieser deckt während einer Mission die wahren Absichten seines Auftraggebers auf, was natürlich weitreichende Folgen mit sich bringt.Zwar hat Square Enix die Grafik im Vergleich zum ursprünglich 2007 für die PSP veröffentlichten Spiels deutlich verbessert, ganz so gut wie die Final Fantasy 7-Neuauflage sieht diese aber leider nicht aus - es handelt sich eben um ein Remaster. Neben einer aufgefrischten Grafik und einem neu arrangierten Soundtrack bringt dieser zudem Verbesserungen beim Gameplay, vor allem die Kämpfe sollen nun dynamischer verlaufen.Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion ist ab dem 13. Dezember 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.