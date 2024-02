Final Fantasy 7 Rebirth: Square Enix zeigt den finalen Trailer

PC-Version und spielbare Demo

Noch in diesem Monat erscheint Final Fantasy 7 Rebirth für die PlayStation 5 und setzt die Geschichte von Cloud und seinen Freunden fort. Ein neuer und zugleich auch finaler Trailer stimmt jetzt noch einmal ausführlich auf die verschiedenen Aspekte des Spiels ein.Final Fantasy 7 Rebirth ist das zweite große Kapitel des als Trilogie geplanten Remake-Projekts zu Final Fantasy 7. Damit knüpft es direkt an das Ende von Final Fantasy 7 Remake (Intergrade) an, wobei die Handlung nun jenseits der Stadtmauern von Midgar weitergeht. Wie die rund vier Minuten lange Vorschau zeigt, erwarten Cloud und Co. dort nicht nur bekannte Charaktere und neue Verbündete, sondern auch einige Feinde. Neben Kämpfen gibt es Einblicke in diverse Minispiele zu sehen, welche die emotionale Geschichte ein wenig auflockern sollen. Weiterhin vermittelt das Video einen recht guten Eindruck von der deutschen Synchronisation des Spiels.Final Fantasy 7 Rebirth erscheint am 29. Februar 2024, zunächst exklusiv für die PS5. Diese Exklusivität gilt bis zum 29. Mai 2024, sodass an diesem Tag (oder wenig später) auch eine PC-Version des Rollenspiels erscheinen könnte. Ein konkretes Datum für die Windows-Portierung hat Square Enix bisher aber nicht bestätigt.Für die PS5 ist außerdem eine Demoversion von Final Fantasy 7 Rebirth verfügbar, in welcher Spieler schon jetzt das Bergdorf Nibelheim erkunden dürfen.