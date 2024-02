Final Fantasy 7 Rebirth: Launch-Trailer zum heutigen Start des Spiels

Heute erscheint eine der größten Rollenspiel-Hoffnungen des Jahres: Final Fantasy 7 Rebirth ist ab sofort exklusiv für Sonys PlayStation 5 zu haben. Den Start feiert Square Enix mit einem weiteren Trailer, der noch einmal viele neue Eindrücke aus dem Rollenspiel zeigt.Für Fans hat das Warten somit ein Ende, denn Final Fantasy 7 Rebirth setzt die Geschichte von Final Fantasy 7 Remake (Intergrade) nun nahtlos fort. Cloud und seine Freunde versuchen also auch weiterhin, Sephiroths Pläne zur Machtergreifung zu durchkreuzen und eine drohende Apokalypse zu verhindern.Während ihres Abenteuers werden unsere Helden viele neue Freunde (und auch Feinde) kennenlernen, aber auch sonst gibt es in der Welt des Rollenspiels einiges zu erleben, wie der Launch-Trailer nun noch einmal deutlich macht.Final Fantasy 7 Rebirth ist ab heute für die PlayStation 5 erhältlich. Es gibt auch eine spielbare Demo, welche Spieler in das Dorf Nibelheim führt. Für die kommenden drei Monate bleibt das Spiel PlayStation-exklusiv, anschließend dürfte dann noch eine PC-Version folgen. Bisher gibt es für diese aber noch kein genaues Erscheinungsdatum.