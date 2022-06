Crisis Core: Final Fantasy 7 - Remake des PSP-Klassikers vorgestellt

Square Enix hat Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion offiziell für den PC sowie eine Reihe aktueller Konsolen angekündigt. Das Remaster des Rollenspiels aus dem Jahr 2007 kommt unter anderem mit verbesserter Grafik und einer vollständigen Sprachausgabe.Crisis Core: Final Fantasy 7 war in September 2007 in Japan für die Playstation Portable erschienen und kam ein Jahr später dann auch nach Europa. Den Sprung auf weitere Plattformen hat das Spiel bisher aber nicht geschafft. Dies soll sich mit dem "Reunion"-Remaster nun ändern: Square Enix verspricht eine verbesserte HD-Grafik mit überarbeiteten 3D-Modellen, eine vollständige Synchronisation in englischer und japanischer Sprache sowie neu aufgenommene Spielmusik. Gameplay-Optimierungen wie etwa eine verbesserte Benutzeroberfläche wird es ebenfalls geben.An der Story ändert sich hingegen nichts und so erzählt auch Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion die Vorgeschichte zu Final Fantasy 7 und folgt dabei dem Protagonisten Zack Fair auf seine Suche nach dem vermissten Soldaten Genesis. Das Spiel erscheint im Winter 2022 für den PC (Steam), die PlayStation 4 Xbox Series X/S und Nintendo Switch.