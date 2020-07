Call of Duty: Warzone - Update bringt neuen 200-Spieler-Modus

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty : Warzone veröffentlicht und möchte mit diesem auf die packenden Multiplayer-Gefechte des Shooters einstimmen, der erst kürzlich über ein Update mit neuen Inhalten ausgestattet wurde. Dazu zählt auch einer neuer Spielmodus für noch mehr Teilnehmer.Der Verdansk Air-Trailer fällt erwartet actionlastig aus und zeigt einen Mix aus Gameplay und Live-Action-Material. Darin sehen wir dann auch den britischen Schauspieler Barry Sloane in der Rolle des Captain Price, der die neuen Soldaten im fiktiven Kriegsschauplatz Verdansk willkommen heißt.Call of Duty: Warzone hat sein jüngstes Update am 30. Juni 2020 erhalten. In einem neuen Modus können nun bis zu 200 Spieler gleichzeitig auf einer Karte gegeneinander kämpfen. Bisher lag das Limit bei 150 Teilnehmern. Die neuen Partien dürften also noch mal ein gu­tes Stück chaotischer werden. Ebenfalls neu sind ein Juggernaut-Royale-Modus, ein wei­te­res Scharfschützengewehr, ein neuer Operator und eine neue Multiplayer-Karte.