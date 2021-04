Call of Duty: Warzone - Starbesetzter Trailer zum Start von Season 3

Call of Duty: Warzone ist in die dritte Season gestartet, zu den Neuerungen zählt vor allem die brandneue Map "Versansk 84", welche die Battle-Royale-Schlachten in ein Setting der 1980er Jahre versetzt. Mit einem starbesetzten Live-Action-Trailer stimmt Activision auf das von den Fans mit Spannung erwartete Update ein.Das rund zwei Minuten lange Video mit dem Titel "Mischt die Welt auf" zeigt verschiedene (mehr oder weniger) bekannte Gaststars, die gemeinsam oder gegeneinander spielend für reichlich Chaos in Verdansk sorgen. Zu den rund einem Dutzend Prominenten in den Clip zählen unter anderem der Comedian Druski, der Rapper Jack Harlow, die Sängerin Saweetie, der Fußballer Jack Grealish oder der deutsche Basketballspieler Dennis Schroder.Call of Duty: Warzone ist kostenlos auf dem PC, der PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X spielbar. Außerdem ist der Battle-Royale-Modus Teil von Call of Duty: Black Ops Cold War.