Call of Duty Warzone Pacific: Die neue Caldera-Map im Launch-Trailer

Spieler von Call of Duty Warzone müssen allmählich von Verdansk Abschied nehmen: In dieser Woche geht mit leichter Verspätung die neue Pazifik-Karte Caldera an den Start. Bevor es so weit ist, soll nun ein neuer Trailer mit packenden Gefechten Stimmung machen. Zu sehen gibt es einen Ausblick auf die neuen Inhalte.Ursprünglich sollte der Übergang zur neuen Pazifik-Karte Caldera schon am 2. Dezember erfolgen, jedoch wurde die neue Map aus nicht genannten Gründen um rund eine Woche nach hinten geschoben. Besitzer von Call of Duty: Vanguard dürfen somit am 8. Dezember erstmals Caldera erkunden, für alle anderen geht es dann einen Tag später in Call of Duty: Warzone Pacific los.Neben einer frischen Karte bringt das bisher größte Warzone-Update noch viele weitere Neuerungen wie rund 40 neue Waffen sowie Flugzeuge und Flugabwehr-Trucks, eine verbesserte Garik-Engine und ein neues Anti-Cheat-System namens Riochet.