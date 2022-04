Call of Duty: Warzone - Crossover mit King Kong und Godzilla enthüllt

Activision hat ein recht ungewöhnliches Event für den Battle-Royale-Shooter Call of Duty: Warzone vorgestellt: In Operation Monarch werden nämlich die beiden Filmmonster King Kong und Godzilla für Chaos auf dem Schlachtfeld sorgen. Ein Trailer soll uns schon einmal auf die Ankunft der beiden Giganten einstimmen.Operation Monarch ist Teil der neuen Season 3 in Call of Duty: Warzone / Vanguard, die am 27. April 2022 startet. Was genau Spieler genau in dem zeitlich begrenzten Event erwartet, ist bislang noch nicht bekannt, im veröffentlichten Video ist zunächst zu sehen, wie King Kong ein Kampfflugzeug vom Himmel holt und an Felsen zerschmettert, danach wird der Riesenaffe dann in einem Kampf mit Godzilla verwickelt.Operation Monarch startet am 11. Mai, bis dahin können Spieler schon erste Hinweise wie alte Artefakte oder Forschungsausrüstung der Monarch-Organisation auf der Pazifik-Karte Caldera entdecken. Welche Neuerungen Season 3 von Call of Duty: Wazone sonst noch mit sich bringt, hat das Team von Activision in einem Blog-Beitrag ausführlich erläutert.