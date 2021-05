80er-Helden: Rambo und McClane mischen in Call of Duty Warzone mit

Activision, Treyarch und Raven Software haben die Welt von Call of Duty: Black Ops Cold War sowie Warzone mit Season 3 wieder in die 1980er Jahre zurückversetzt. Demnächst finden dann auch zwei Actionkino-Helden aus der Dekade ihren Weg ins Spiel, nämlich Rambo und John McClane.Wie im Trailer nur unschwer zu erkennen ist, wurde John Rambo natürlich Sylvester Stallone nachempfunden. Der neue Operator kann vom 20. Mai bis zum 19. Juni 2021 gekauft wer­den, im "Rambo"-Bundle sind dann außerdem zwei Vollstrecker, ein Bogen mitsamt Pfeilen, drei Waffenbaupläne, eine Visitenkarte, ein Emblem, eine Uhr und ein Talisman enthalten. Im selben Zeitfenster ist außerdem das "Stirb langsam"-Bundle verfügbar, welches neben dem Operator John McClane (Bruce Willis) einen Vollstrecker, drei Waffenbaupläne, eine Vi­si­ten­kar­te, ein Emblem, eine Uhr sowie einen Talisman mitbringt.Activision weist darauf hin, dass es sich bei Rambo und McClane um zwei komplett neue Operatoren und keine Skins für vorhandene Operatoren handelt. Für kurze Zeit werden in Verdansk zudem aus den jeweiligen Filmen bekannte Orte zugänglich sein. Dazu gehören das Nakatomi-Gebäude aus Stirb langsam und das Wildnislager aus Rambo 2. Weitere Details fasst der Artikel im offiziellen CoD-Blog zusammen.