Call of Duty: Vanguard - Erstes Gameplay zeigt Angriff auf Stalingrad

Activision hat ein erstes - und recht langes - Gameplay-Video zu Call of Duty: Vanguard veröffentlicht. Dieses zeigt knapp zehn Minuten aus einer Mission, die Spieler während des Zweiten Weltkriegs nach Stalingrad führt. Das Video feierte seine Premiere bei der Opening Night Live, der Eröffnungsshow der Gamescom Zwar liegt der Fokus von Call of Duty: Vanguard auch in diesem Jahr wieder ganz klar auf dem Multiplayer, wer sich für den Shooter wegen der Story-Kampagne interessiert, geht anders als im Vorjahr aber auch nicht leer aus: Im Singleplayer erleben wir den Zweiten Weltkrieg aus dem Blickwinkel vier unterschiedlicher Helden an verschiedenen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs. Im Gameplay-Video muss Lieutenant Polina Petrova von der Roten Armee hautnah miterleben, wie die Nazis Stalingrad angreifen. Weitere Missionen im Spiel führen dann an die Westfront, nach Nordafrika und in den Pazifik.Call of Duty: Vanguard kommt am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S in den Handel.