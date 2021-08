Call of Duty Vanguard: Activision zeigt den ersten Teaser zum Shooter

Activision wird am Donnerstagabend Call of Duty: Vanguard offiziell enthüllen. Leaks legten bereits nahe, dass die Shooter-Reihe in diesem Jahr wieder zum Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Ein erstes Teaser-Video scheint dies zu bestätigen und zeigt ein paar Schauplätze, hält sich ansonsten aber noch mit Details bedeckt.So wie auch schon der Vorgänger soll Call of Duty: Vanguard ebenfalls in Form eines digitalen Live-Events innerhalb von Call of Duty: Warzone vorgestellt werden. Los geht es am kommenden Donnerstag (19.08.) um 19:30 Uhr deutscher Zeit. Bis dahin können Fans die Hinweise des ersten Teaser zum Shooter nach Hinweisen durchsuchen, der unter anderem eine Kriegsfront in einem anscheinend deutschen Waldgebiet zeigt.Neben ersten Spielszenen und weiteren Informationen zu Schauplatz und Rahmenhandlung werden am Donnerstag auch Details zu den enthaltenen Spielmodi erwartet. Bislang hat Call of Duty: Vanguard keinen Erscheinungstermin. Für welche Plattformen das Spiel erscheint, steht ebenfalls noch nicht fest.