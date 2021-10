Call of Duty Vanguard: Der Story-Trailer stimmt auf die Kampagne ein

Activision hat einen neuen Trailer zu Call of Duty: Vanguard veröffentlicht und stellt darin die Kampagne des Shooters ein wenig genauer vor. Das Video bringt uns die spielbaren Helden näher, die während des Zweiten Weltkriegs an verschiedenen Fronten kämpfen.In Call of Duty: Vanguard sollen auch Einzelspieler wieder auf ihre Kosten kommen, die keine Lust auf ausgedehnte Multiplayer-Schlachten haben. In der Kampagne werden wir die Ursprünge der Special Forces hautnah miterleben und dazu in die Rollen unterschiedlicher Charaktere schlüpfen. Im Video lernen wir Arthur Kingsley, Polina Petrova, Lucas Riggs, Wade Jackson und Sergeant Richard Webb ein wenig genauer kennen und schließen Bekanntschaft mit dem machtbesessenen Nazi-Offizier Freisinger, bei dem es sich wenig überraschend um den Antagonisten in der Kampagne handelt.Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S