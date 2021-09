Call of Duty: Vanguard - Neuer Trailer stimmt auf den Multiplayer ein

Nachdem es während der Gamescom ein erster Einblick in die Kampagne von Call of Duty: Vanguard gezeigt wurde, hat Activision nun auch den Multiplayer des Shooters genauer vorgestellt. Ein neuer Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das, was Fans in den Online-Gefechten an mehreren Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs erwartet.Auch in Call of Duty: Vanguard steht wieder der Multiplayer im Mittelpunkt - dies unterstreichen Activision und der Entwickler Sledgehammer Games mit dem neuesten Video, in dem sie 20 neue Karten mit zerstörbarer Umgebung, Operator aus verschiedenen Ländern und ein vielseitiges Waffenarsenal mit mehr Anpassungsmöglichkeiten denn je ankündigen. Neben den für den Zweiten Weltkrieg typischen Schusswaffen sind auch verschiedene Nahkampfwaffen, Panzer und Flugzeuge zu sehen.Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November 2021 für den PC und die Konsolen von Sony und Microsoft. Die erste Beta startet für Vorbesteller bereits am kommenden Wochenende. Wer das Spiel für eine Playstation-Konsole vorbestellt, erhält schon ab dem 10. September Zugang zur Beta.