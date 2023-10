Call of Duty: Modern Warfare 3 - So sieht der Zombies-Modus aus

Activision hat einen weiteren Trailer zu Call of Duty: Modern Warfare 3 veröffentlicht und rückt in diesem den Zombies-Modus des Shooters in den Vordergrund. Zu sehen gibt es jede Menge Gameplay, in dem Spieler nicht nur gegen Untote, sondern auch riesige Monster kämpfen.Der Zombies-Modus von Modern Warfare 3 wird vom Studio Treyarch entwickelt. An der Grundidee ändert sich nichts, wir bekommen hier also wieder einen Koop-Modus, in dem sich Spieler gemeinsam gegen Zombies und andere Kreaturen zur Wehr setzen und einer vorgegebenen Geschichte folgen.Zum ersten Mal findet diese allerdings in einer offenen Welt statt, die nun zudem deutlich größer ausfällt. Und: Spieler werden dieses Mal nicht nur mit ihrem eigenen Team unterwegs sein, sondern auch anderen Spieler-Trupps begegnen. Wer möchte, kann sich also zu größeren Gruppen verbünden.Wie das alles letztendlich im Spiel aussieht, zeigt uns jetzt ein neuer Trailer zum Zombies-Modus. Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November 2023 für PC, PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S